Нескольких жителей Красноярского края освободили из украинского плена

Нескольких жителей Красноярского края вернули в Россию после украинского плена. Об этом сообщил депутат Юрий Швыткин.
В своем телеграм-канале он написал, что в числе освобожденных 3 января военнослужащих есть жители Красноярска, Сосновоборска, Железногорска, Минусинска, а также Иркутской области.
Сегодня лично позвонил и поздравил родных и близких ребят с этим событием. Низкий поклон им за терпение и выдержку. Главное, что сейчас наши военнослужащие находятся на территории нашей страны.
Минобороны РФ 3 января сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории находившихся там в плену 248 российских военных. В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ.