Похищение человека раскрыли в Астане

Отмечается, что преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили человека. Удерживая его, они требовали от потерпевшего деньги, обещая в противном случае привлечь к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств. Так они завладели его имуществом на сумму более 1,4 миллиона тенге.