Похищение человека раскрыли в Астане

Антикор изобличил четырёх преступников, похитивших человека.
«Все участники группы с санкции суда заключены под стражу. В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили человека. Удерживая его, они требовали от потерпевшего деньги, обещая в противном случае привлечь к уголовной ответственности за хранение и употребление наркотических средств. Так они завладели его имуществом на сумму более 1,4 миллиона тенге.