Стало известно, за что осудили экс-президента аэропорта Алматы

Суд установил, что Бекмухамбетов, начиная с 2016 года, разработал и реализовал схему хищения денег, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО «TA» за заправку воздушных судов. К этой деятельности он привлек начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Тумышева, являющегося ему дальним родственником.