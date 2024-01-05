Стало известно, за что осудили экс-президента аэропорта Алматы

На скамье подсудимых были Айбол Бекмухамбетов и начальник службы авиа-ГСМ Куаныш Тумышев. Их обвинили в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере.
Суд установил, что Бекмухамбетов, начиная с 2016 года, разработал и реализовал схему хищения денег, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО «TA» за заправку воздушных судов. К этой деятельности он привлек начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Тумышева, являющегося ему дальним родственником.
Подсудимые при заправке воздушных судов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» составляли два разных расходных ордера по топливу.
«Один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО “TA”. Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн», — говорится в сообщении пресс-службы Турксибского районного суда.
Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО «ТА» денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО в свою очередь оплачивала аэропорту за заниженный объем.
Разница в авиатопливе, по указанию подсудимых, фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.
Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Бекмухамбетову через его советника и водителя, не посвященных в указанную противоправную деятельность.
«Согласно заключению судебной экономической экспертизы, ущерб от преступных действий за период с начала 2016 года по июнь 2018 года составил свыше 1 млн 250 тыс. долларов США (411,6 млн тенге)», — рассказали в суде.
Непосредственно подсудимые присвоили себе и распорядились по своему усмотрению денежными средствами в сумме 913 165 долларов США.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
Также с них взыскали материальный ущерб в размере 913 165 долларов США или 417 891 698 тенге.
Приговор в законную силу не вступил.