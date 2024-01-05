Отца малышки, выброшенной с пятого этажа в Екатеринбурге, отправили в СИЗО. Фото

Трагедия произошла 30 декабря. По предварительным данным, Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Подробнее — в сюжете URA.RU.