Пожар случился в нижегородском приюте «Сострадание»

Пожар в нижегородском приюте «Сострадание» произошел ночью 5 января. Загорелось административное здание. Об этом сообщают представители приюта в социальной сети ВКонтакте.
По предварительной информации, никто из животных приюта при пожаре не пострадал. Сгорели вещи, документы, телефоны и другая техника. Для посещений приют будет временно закрыт.
— До конца этой недели мы точно не будем работать. Нам потребуется помощь, — отмечают представители приюта.
Напомним, приют для животных «Доброе сердце» вспыхнул в городе Семенов Нижегородской области в ночь на 1 октября. Как, отметила директор приюта Людмила Громова, на следующее утро приют должен был отметить свое шестилетие, но случилось несчастье.