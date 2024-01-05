Пожар случился в нижегородском приюте «Сострадание»

Напомним, приют для животных «Доброе сердце» вспыхнул в городе Семенов Нижегородской области в ночь на 1 октября. Как, отметила директор приюта Людмила Громова, на следующее утро приют должен был отметить свое шестилетие, но случилось несчастье.