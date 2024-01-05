В Самарской области задержали жителя Якутии, устроившего дебош в храме

Установив его личность и проверив ее по имеющимся информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что мужчина 1997 года рождения, проживающий на территории Якутии, находится в розыске. Сотрудники органов внутренних дел северного субъекта Российской Федерации разыскивали его по подозрению в совершении мошенничества.