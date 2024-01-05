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Парень без прав, устроивший по ночному Ташкенту опасные гонки, задержан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях распространилось видео, на котором водитель «Кобальта» мчится ночью на бешеной скорости, создавая угрозу для жизни окружающих. Нарушителя оштрафовали, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

На кадрах ролика видно, что водитель «Кобальта» едет на высокой скорости, выполняя опасные маневры и подвергая риску свою жизнь и жизнь окружающих.

Как установило Управление безопасности дорожного движения при ГУВД столицы, 18-летний водитель управлял автомобилем без соответствующих документов.

В соответствии со статьями 128−5 административного кодекса (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения) и 135 (управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими) на правонарушителя составлен административный протокол. Нарушения ПДД, совершенные им, предусматривают штраф 10 БРВ (3,4 миллиона сумов) и 1 БРВ (340 тысяч сумов) соответственно.

Автомобиль помещен на штрафплощадку.