Парень без прав, устроивший по ночному Ташкенту опасные гонки, задержан

В соответствии со статьями 128−5 административного кодекса (создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения) и 135 (управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими) на правонарушителя составлен административный протокол. Нарушения ПДД, совершенные им, предусматривают штраф 10 БРВ (3,4 миллиона сумов) и 1 БРВ (340 тысяч сумов) соответственно.