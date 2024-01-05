Мертвого мужчину с окровавленным лицом нашли у многоэтажки в Петербурге

Мертвого мужчину нашли в Красногвардейском районе Петербурга. Он лежал под окнами многоэтажки на Ириновском проспекте, 34. Жильцы дома вызвали полицию. А правоохранители выяснили, что погибший выпал с общего балкона, расположенного на 24 этаже. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Молодой человек, на вид 25−35 лет, с бородой и усами, лежал возле подъезда дома. У него было окровавлено лицо. На балконе нашли бутылку с фольгой, — уточнил источник.
Есть ли в этой истории криминальный подтекст, предстоит выяснить правоохранителям. Они уже изъяли записи с камеры видеонаблюдения для установления обстоятельств случившегося. А тело погибшего мужчины направили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.
Ранее spb.kp.ru писал, что женщина насмерть замерзла в ручье в Шлиссельбурге. Ее тело достали спасатели и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняются.