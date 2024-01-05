Мертвого мужчину с окровавленным лицом нашли у многоэтажки в Петербурге

Есть ли в этой истории криминальный подтекст, предстоит выяснить правоохранителям. Они уже изъяли записи с камеры видеонаблюдения для установления обстоятельств случившегося. А тело погибшего мужчины направили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.