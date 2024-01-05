Находку выявили с помощью интроскопа в одной из посылок, она была похожа на гранату Ф-1. Предмет отправили на экспертизу, которая выявила, что находка является муляжом.
На дне той самой посылки обнаружили также настоящую гранату для подствольного гранатомета ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Объекты проверяют на взрывоопасность.
На грузовом складе пермского аэропорта обнаружили гранату
На грузовом складе пермского аэропорта сотрудники обнаружили гранату в багаже, сообщает телеграмм-канал Mash.
Находку выявили с помощью интроскопа в одной из посылок, она была похожа на гранату Ф-1. Предмет отправили на экспертизу, которая выявила, что находка является муляжом.