На грузовом складе пермского аэропорта обнаружили гранату

Находку выявили с помощью интроскопа в одной из посылок, она была похожа на гранату Ф-1. Предмет отправили на экспертизу, которая выявила, что находка является муляжом.



На дне той самой посылки обнаружили также настоящую гранату для подствольного гранатомета ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Объекты проверяют на взрывоопасность.