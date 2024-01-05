Хочу в Америку. Силовики задержали мошенников, обещавших отправить узбекистанцев в США

Во втором случае 24-летний уроженец Акдарьинского района Самаркандской области, проживающий в США, ранее судимый, обещал отправить четырех граждан Узбекистана на работу в Америку. В результате криминальной сделки, он получил от них 41,6 тысячи долларов. Позже он вступил в сговор с родственником, студентом Самаркандского института экономики и сервиса. Они потребовали от местного жителя 16 тысяч долларов в обмен на отправку в США через мексиканскую границу. Студента задержали при получении им 10 тысячи долларов.