Хочу в Америку. Силовики задержали мошенников, обещавших отправить узбекистанцев в США

В первом случае сотрудник Министерства инвестиций, промышленности и торговли, используя свое служебное положение, вошел в доверие к жителю Самарканда и потребовал 14 тысяч долларов в обмен на оформление визы через своих знакомых в посольстве США. Его арестовали при получении аванса 10 тысяч долларов.
Во втором случае 24-летний уроженец Акдарьинского района Самаркандской области, проживающий в США, ранее судимый, обещал отправить четырех граждан Узбекистана на работу в Америку. В результате криминальной сделки, он получил от них 41,6 тысячи долларов. Позже он вступил в сговор с родственником, студентом Самаркандского института экономики и сервиса. Они потребовали от местного жителя 16 тысяч долларов в обмен на отправку в США через мексиканскую границу. Студента задержали при получении им 10 тысячи долларов.
В третьем эпизоде в Джизаке был задержан 24-летний житель Андижанской области, обманувший гражданина, проживающего в Фарише, и с помощью своих знакомых получивший от него 10 тысяч долларов из требуемых 17 тысяч в обмен на отправку в Штаты.
И еще один случай мошенничества. 22-летний уроженец Сырдарьинской области, ныне проживающий в штате Огайо, и его 22-летний подельник из Янгиера вступили в сговор и пообещали отправить гражданина, проживающего в Хавастском районе Сырдарьинской области, в Страну великих возможностей через Мексику. От гражданина потребовали 8,2 тысячи долларов в обмен на оформление визы и других необходимых документов. Одного из преступников задержали при получении 8,1 тысячи долларов и 1,24 миллиона сумов.
Против всех нарушителей закона возбуждены уголовные дела.