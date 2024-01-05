Мужчина с ножом бросался на прохожих в Гродно

«В Гродно на линию “102” около полудня стали поступать сообщения с улицы Огинского: молодой человек пытался спрыгнуть с 9-го этажа, затем спустился вниз и стал ножом угрожать прохожим», — сообщили в пресс-службе УВД.
На место происшествия прибыл наряд сотрудников Департамента охраны. Молодой человек вел себя агрессивно, не выполнял требования сотрудников милиции и, угрожая ножом, двигался в их сторону.
«После неоднократных предупреждений последовал выстрел в воздух, мужчину задержали», — сказали в пресс-службе.
В УВД уточнили, что установили личность 26-летнего жителя Гродно. Ранее он привлекался к ответственности за торговлю наркотиков.
«Он доставлен в учреждение здравоохранения для освидетельствования и оказания медицинской помощи: до прибытия милиции задержанный порезал предплечье», — отметили в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативники.