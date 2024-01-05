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Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Минск

В ДТП с участием грузового и легкового авто, случившемся 5 января на Смиловичском тракте, пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Минска.
Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Минск
Источник: ГАИ Минска

Ехавший за рулем BMW 23-летний парень потерял управление. В итоге его автомобиль влетел в стоявший в первой полосе грузовик Mercedes.

Травмы получили оба водителя и два пассажира BMW. Их доставили в медучреждение.