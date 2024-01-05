Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Минск

В ДТП с участием грузового и легкового авто, случившемся 5 января на Смиловичском тракте, пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Минска.