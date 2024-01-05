Четыре человека пострадали в ДТП на въезде в Минск

Ехавший за рулем BMW 23-летний парень потерял управление. В итоге его автомобиль влетел в стоявший в первой полосе грузовик Mercedes.
Травмы получили оба водителя и два пассажира BMW. Их доставили в медучреждение.
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Ехавший за рулем BMW 23-летний парень потерял управление. В итоге его автомобиль влетел в стоявший в первой полосе грузовик Mercedes.
Травмы получили оба водителя и два пассажира BMW. Их доставили в медучреждение.