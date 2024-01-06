Воронеж примет жителей обстрелянного Белгорода

— К сожалению, в последние дни участились обстрелы со стороны Украины жилых кварталов и гражданских предприятий в Белгороде. Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими ПВР, — написал в своем телеграм-канале глава воронежского региона. — Нахожусь на связи с белгородским коллегой Вячеславом Гладковым и не сомневаюсь, что его команда справится с трудностями. Знаю, что наши военнослужащие также делают все возможное, чтобы обезопасить российское небо.