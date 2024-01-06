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«Утонули в мелиоративном канале». Пьяный сельчанин утонул вместе с конем под Пинском

Пьяный сельчанин утонул вместе с конем в мелиоративном канале под Пинском.
«Утонули в мелиоративном канале». Пьяный сельчанин утонул вместе с конем под Пинском
Источник: brestcity.com

В Пинском районе обнаружили труп мужчины, утонувшего вместе с конем. Об этом ресурсу «БрестСИТИ» сообщили в УСК по Брестской области.

Трагедия произошла вблизи деревни Ласицк 3 января. Около 12.00 часов случайный прохожий увидел на поверхности мелиоративного канала мертвого человека и лошадь и вызвал милицию.

Спасатели извлекли из воды трупы мужчины и коня, вытащили телегу. Выяснилось, что погиб 60-летний сельчанин из деревни Вешня. Сейчас следователи еще проводят проверку по факту его гибели.

— Предварительно установлено, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, — прокомментировал официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.