МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск “Центр” при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — говорится в сообщении.