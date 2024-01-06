В МО РФ сообщили об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, 2 бронетранспортера, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО “Ольха”, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сообщили в ведомстве.