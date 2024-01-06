Подписчики онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества

Схема работает просто: мошенники создают скидочные сайты, на которых пользователям предлагается оформить подписку на известные онлайн-кинотеатры по символической цене. А в итоге любителей скидок система перенаправляет на мошеннический сайт. Там невнимательный пользователь заполняет форму, считая, что это подписка на онлайн-кинотеатр, а реально платит за что-то другое.
В центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» РБК рассказали, что схема с фиктивной подпиской на стриминговые сервисы в последнее время получила значительное распространение. В сентябре 2023 года специалисты компании насчитали 17 мошеннических ресурсов в области онлайн-кинотеатров. А в ноябре их число выросло до 96.
«Неприятность» заключается в том, что такие покупки сложно оспорить и вернуть деньги, потому что пользователь покупает вполне легальные вещи. Иногда им даже реально удается купить нужную подписку, только ее цена оказывается совсем не один рубль, как в рекламе.
Многие сервисы онлайн-кинотеатров знают о такой проблеме. Например, в «Иви» разработали протокол противодействия ресурсам, которые вводят в заблуждение пользователей. Их отслеживают, блокируют доступ, а также информируют граждан в соцсетях и на сайте о мошеннических схемах.
Ранее в компании Kaspersky рассказали, как белорусы реагируют на различные мошеннические схемы в интернете и насколько часто распознают обман.