Подписчики онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества

«Неприятность» заключается в том, что такие покупки сложно оспорить и вернуть деньги, потому что пользователь покупает вполне легальные вещи. Иногда им даже реально удается купить нужную подписку, только ее цена оказывается совсем не один рубль, как в рекламе.