На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек

«В Мамоново-2 в общей сложности на выезд стоит 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 08.00 до 09.00 поляки не приняли ни одного автомобиля. Официально причину польская сторона не называет», — сказала собеседница агентства.