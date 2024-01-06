«Внезапно вышла на дорогу». 11-летняя девочка попала под колеса Chevrolet в Витебске

В Витебске с травмами после ДТП госпитализировали 11-летнюю школьницу, сообщил телеграм-канал «ГАИ Витебщины».
Жесткая авария произошла 6 января в областном центре на улице Савицкого. Около 11.30 часов под колеса проезжающего «Шевроле» попала 11-летняя витебчанка. Управлявший легковушкой 31-летний водитель предотвратить наезд на пешехода не смог.
— По предварительной информации, девочка внезапно вышла на проезжую часть дороги и попала под авто, — прокомментировали в ГАИ.
Несовершеннолетняя госпитализирована, а по факту ДТП проводится проверка. В том числе, изучаются записи камер наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали момент аварии.