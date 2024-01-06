«Внезапно вышла на дорогу». 11-летняя девочка попала под колеса Chevrolet в Витебске

Жесткая авария произошла 6 января в областном центре на улице Савицкого. Около 11.30 часов под колеса проезжающего «Шевроле» попала 11-летняя витебчанка. Управлявший легковушкой 31-летний водитель предотвратить наезд на пешехода не смог.