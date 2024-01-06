«У всех срываются похороны». В Петербурге огромная очередь на регистрацию смертей

Елизавета, которая также работает ритуальным агентом, рассказала «Фонтанке», что в очереди находятся как близкие, которые пришли в загс в связи с трагическими событиями в семье, так и ритуальные агенты. «Такое происходит уже последние года два. Максимум я просидела в очереди восемь часов. Работников здесь достаточно, но один документ заполняют около часа. Сейчас проблема в том, что это единственный загс, который работает в городе в новогодние праздники», — отметила она.