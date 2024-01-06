Глава Следкома поручил проверить, почему жителей райцентра под Воронежем оставили без отопления в морозы

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нарушением прав жителей воронежских Лисок. Горожане пожаловались в соцсетях, что с декабря 2023 года температура в домах не соответствовала установленным нормам, а 3 января подачу в квартиры отопления и горячего водоснабжения и вовсе полностью прекратили. Жильцы сетуют, что обращения в профильные службы результатов не принесли.