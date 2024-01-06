СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 — со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт.
«В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов» , — говорится в сообщении.