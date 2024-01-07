Во Владивостоке ищут хирурга медцентра ДВФУ, пропавшего без вести

Во Владивостоке пропал хирург медцентра ДВФУ Евгений Маслянцев. Он исчез при неизвестных обстоятельствах и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поиски ведет полиция и волонтеры «ПримПоиска». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Предположительно 6 января, примерно в час ночи, Евгений вышел из бара на улице Светланской и поехал домой. Уже дома он понял, что потерял телефон, решил вернуться за ним и пропал сам.
В последний раз Евгений был на связи в ночь на 6 января, 01:00, возле своего дома на 2-й Круговой, 12. Позже он был замечен по адресам Светланская, 9 и Океанский проспект, 9.
Приметы: рост 168 см, спортивного телосложения, волосы русые, носит очки для зрения.
Был одет (как на фото): темно-зеленый пуховик с капюшоном с мехом, темные джинсы, темно-серые ботинки со шнурками, черная шапка.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении парня, просят позвонить по телефонам: