В Чусовом простились с 34-летним военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В Чусовом простились с погибшим в ходе спецоперации 34-летним военнослужащим Иваном Кокшаровым. Об этом написал глава Чусовского городского округа Пермского края Сергей Белов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Известно, что Иван проходил военную службу в должности старшего оператора 4 отделения (огневой поддержки) 4 взвода (штурмового) роты (резервной) войсковой части. По информации мэры Чусового, мужчина погиб 6 декабря 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.