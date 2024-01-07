В Уфе заполненный людьми лифт рухнул с шестого этажа

Известно, что лифт установили в 2012 году. Сам 18-этажный дом был построен в 2011 году. По словам представителей управляющей компании, сломалась одна из деталей, которая оказалась бракованной. Ее планируют заменить. Как только специалисты установят новую, лифт должна будет протестировать сторонняя организация. Он же выдаст заключение о безопасности его использования. О сроках окончания ремонта не сообщается.