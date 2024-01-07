В Уфе заполненный людьми лифт рухнул с шестого этажа

В уфимской многоэтажке на улице Революционной, 68, лифт с пятью пассажирами упал с шестого этажа. Инцидент произошел ночью. Момент падения зафиксировала установленная в кабине камера видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как внутрь одновременно зашли пять мужчин. Но как только двери закрылись, подъемник резко и на большой скорости полетел вниз.
Потом был толчок, похожий на приземление. При этом все мужчины удержались на ногах.
По данным уфимского управления гражданской защиты, в результате происшествия никто не пострадал. Однако некоторые СМИ сообщают, что один из находившихся в кабине мужчин повредил ногу.
Поначалу уфимцы пытались самостоятельно открыть двери, но не смогли с ними справиться. В итоге из заблокированной кабины их освободила прибывшая на место происшествия аварийная бригада лифтовой компании.
Известно, что лифт установили в 2012 году. Сам 18-этажный дом был построен в 2011 году. По словам представителей управляющей компании, сломалась одна из деталей, которая оказалась бракованной. Ее планируют заменить. Как только специалисты установят новую, лифт должна будет протестировать сторонняя организация. Он же выдаст заключение о безопасности его использования. О сроках окончания ремонта не сообщается.
Инцидентом заинтересовался следственный комитет. Следственный отдел по Советскому району Уфы организовал ведомственную проверку. Следователям предстоит установить соответствие лифтового оборудования установленным требованиями и нормам. Кроме того, они проверят, как часто и полно проводился текущий ремонт, и как компания содержала лифт. По результатам ведомство даст инциденту правовую оценку.