Самарцы пожаловались на пропажу курицы с прилавков

В Самаре местные жители вслед за куриными яйцами заметили пропажу с прилавков курицы. Горожане пожаловались на отсутствие товара.
Согласно данным профильного ведомства, отсутствие курицы в отдельных магазинах связывают с погодными условиями и увеличением спроса на продукт после новогодних праздников. Кроме того, возможны проблемы из-за выкладки товара и количества работников в праздничный период.
Специалисты успокоили горожан, отсутствие товара связано с проблемами в магазинах, а не с поставками. В скором времени, ситуация должна прийти в норму. Напомним, ранее горожане негодовали от цен на куриные яйца.