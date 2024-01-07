Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
3 января Вооружённые силы России поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове.
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
3 января Вооружённые силы России поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове.