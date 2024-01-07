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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Во всех регионах Украины объявили сигнал воздушной тревоги.
Киев
Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

3 января Вооружённые силы России поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове.