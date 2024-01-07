В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома

Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.