В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Подольске завели уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, сообщило ГСУСК по Московской области в Telegram-канале.
«По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве.
Как добавили в ГСУСК, из-за неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. После этого жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды.
Сейчас в помещениях организации, обслуживающей котельную, проводят обыски, изымают техническую документацию и допрашивают руководство. Следствие выясняет причины и условия, приведшие к аварии.
Перед этим глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной, чтобы передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию.
Ранее он сообщил, что владелец организации допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Как уточнял вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, инцидент почти сутки скрывали от властей региона.
Об аварии на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» в Подольске стало известно 5 января. Всего в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 170 домов. В этот день температура в Подмосковье опускалась ниже минус 20 градусов, в первые часы после аварии удалось восстановить теплоснабжение 20 домов.
Шестого января из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск в городе ввели режим ЧС локального характера. Из-за морозов система замерзла и при запусках возникали прорывы на магистральной линии и в домах.
В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть зданий. По данным пресс-службы, теплом сейчас обеспечили 60 домов.
При этом сегодня в микрорайоне Климовск запустили работу второго котла. Как объяснил Воробьев, теперь будет достаточно мощности, чтобы обогреть неотапливаемые квартиры.
Прокуратура 5 января начала проверку из-за перебоев в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения в Подмосковье.