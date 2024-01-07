Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. 8 и 9 января в регионе ожидаются сильные осадки, в некоторых районах со снегом и ветром.
О резком изменении погоды кубанцев и гостей края предупреждают пресс-службы Единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов.
Осадки ожидается на ряде территорий, в том числе в Краснодаре.
Синоптики прогнозируют сильный дождь, местами сильный дождь со снегом, дождь в сочетании с грозой и сильным ветром 20−25 м/с.
— В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам), — напоминают жителям и гостям региона.