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Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае

На регион обрушатся ливни и ураганный ветер.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 93% 750 мм рт. ст. +3°

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. 8 и 9 января в регионе ожидаются сильные осадки, в некоторых районах со снегом и ветром.

О резком изменении погоды кубанцев и гостей края предупреждают пресс-службы Единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов.

Осадки ожидается на ряде территорий, в том числе в Краснодаре.

Синоптики прогнозируют сильный дождь, местами сильный дождь со снегом, дождь в сочетании с грозой и сильным ветром 20−25 м/с.

— В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по Единому номеру вызова экстренных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам), — напоминают жителям и гостям региона.