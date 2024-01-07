Туристический автобус сломался в Нижегородской области

Туристический автобус, следовавший из Москвы в Йошкар-Олу, сломался в Нижегородской области. Об этом сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД.
Сообщение об автобусе, который следовал с выключенными световыми приборами по трассе Р-125, поступило около 4:00 7 января. Выяснилось, что у автобуса сломался генератор в районе Вязников. Так как в нем находились пассажиры, водитель решил следовать дальше, но сотрудники ДПС посчитали, что опасно так двигаться ночью. В итоге 49 пассажиров, среди которых было 11 детей, были эвакуированы на ближайший пост ДПС «Окский» в Богородском округе.
Всем пассажирам была оказана помощь. Они отогрелись, их напоили чаем. Около 10:00 7 января за туристами прибыл сменный автобус, и они поехали дальше.
Ранее сообщалось, что нетрезвых водителей ловят в ходе рейдов в Нижнем Новгороде.