Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в самарской квартире

Как сообщалось ранее, 6 января 2024 года примерно в 13 часов в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного в Октябрьском районе города Самары, при проведении работ по монтажу натяжного потолка произошел хлопок газа. в настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, произошло разрушение имущества, повлекшее причинение крупного материального ущерба жильцам дома. По версии следствия, происшествие произошло в следствии нарушения правил безопасности при монтаже натяжного потолка.