Под Самарой произошло смертельное ДТП

По данным региональной прокуратуры, в воскресенье примерно в 13.00 мск на 154 километре автодороги А-300 «Самара — Большая Черниговка» водитель автомобиля Renault не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Районная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части состояния дорожного полотна на данном участке трассы, отметила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.