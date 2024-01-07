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Пять человек отравились газом в Автозаводском районе

Среди них двое детей.
Источник: Время

Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном минздраве.

Взрослые были доставлены в городскую клиническую больницу № 33, дети — в детскую областную больницу (НОДКБ).

«После обследования и оказания медицинской помощи пострадавшие с диагнозом “отравление угарным газом лёгкой степени тяжести” были направлены на амбулаторное лечение», — добавили в минздраве.

Ранее сообщалось, что в Выксе мать с сыном отравились угарным газом.

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