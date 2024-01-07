Пять человек отравились газом в Автозаводском районе

Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном минздраве.
Взрослые были доставлены в городскую клиническую больницу № 33, дети — в детскую областную больницу (НОДКБ).
«После обследования и оказания медицинской помощи пострадавшие с диагнозом “отравление угарным газом лёгкой степени тяжести” были направлены на амбулаторное лечение», — добавили в минздраве.
Ранее сообщалось, что в Выксе мать с сыном отравились угарным газом.