В домах микрорайона Кольцово неделю нет отопления из-за аварий

Как говорится в сообщении, 31 декабря из-за прорыва трубы в домах по ул. Авиаторов пропали отопление и вода. Аварию устранили, однако в течение следующей недели возникали перебои с водой и отоплением. По словам жителей домов, температура в квартирах достигла +8 градусов, трубы стали промерзать. 6 января они лопнули в нескольких квартирах на ул. Авиаторов, 13. 7 января произошла еще одна авария на ул. Ракетной, отопление в доме также пропало.



Жители обратились в управляющую компанию «Ремстройкомплекс», авария на большой трубе была ликвидирована. Но трубы меньшего диаметра в домах промерзли, из-за чего снова возникают прорывы. Жители намереваются написать обращение в прокуратуру.



Анастасия Таначева.