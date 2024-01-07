РЖД пообещали баллы пассажирам поезда, ехавшего в минус 30 без отопления

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиры сидячего вагона № 15 поезда 047 М, отправившегося из Самары в Санкт-Петербург вечером 6 января, ехали без отопления при температуре воздуха за окном минус 30 градусов. «Одеяла пассажирам не дали, чай тоже. Начальник вагона на жалобы просто признал проблему, но не предложил никаких решений», — говорится в сообщении телеграм-канала. По его данным, отопление включили только на станции Бологое, куда поезд прибыл утром. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным прокуратуры, температура в вагоне опускалась до +17 градусов.