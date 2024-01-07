Упала с капота автомобиля: в ЗКО погибла 17-летняя девушка

«5 января поступило в полицию поступило сообщение о трагической гибели 17-летней девушки, которая, оставаясь скончалась в больнице, не приходя в сознание. По предварительным данным, группа молодых людей участвовала в опасном мероприятии. Они прикрепили к автомобилю старый капот и катались на нем. Во время катания девушка ударилась в газовую опору», — прокомментировал заместитель начальника УМПС ДП ЗКО подполковник полиции Булат Жанабаев.