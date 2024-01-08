Бабушка с внуком украла деньги у учительницы в Екатеринбурге

«Полиция устанавливает личность пожилой женщины, которая на пару с мальчиком (возможно ее внуком) воспользовались чужой банковской картой. Все произошло еще 27 ноября, когда утром 33-летняя учительница из г. Березовского потеряла свою карту в районе перекрестка Большакова — 8 Марта. Уже в обед ей начали приходить СМС о списании денег», — говорится в сообщении ведомства. Судя по сообщениям о тратах, предполагаемые воры сначала прошли по продуктовым района, где нашли карточку, а потом продолжили шоппинг на других улицах.