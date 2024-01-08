Предчувствие смерти? Найденная мертвой журналистка госканала в Краснодаре присылала странные сообщения коллегам

— У Зои было острое чувство справедливости, — рассказывает главный редактор «Комсомольской правды»-Кубань’Ольга Сухова. — Где-то около года она вела на радио «КП» выпуски новостей. Всегда въедливая, рассказывала нашим слушателям не только о важных новостях, но и находила место для человеческих историй. Она всегда отстаивала не только свои интересы, но и интересы слушателей. Боролась за каждого, старалась помочь всем. Сама Зоя Коновалова родилась в Мурманске, но похоронена будет в Подмосковье. Там же погребена и ее мать. Старший сын журналистки сообщил, что мать будут кремировать.