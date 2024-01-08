Предчувствие смерти? Найденная мертвой журналистка госканала в Краснодаре присылала странные сообщения коллегам

48-летнюю руководителя интернет-редакции ГТРК «Кубань» Зою Коновалову нашли мертвой 4 января в ее же доме в центре Краснодара. Рядом с ней — тело ее бывшего 52-летнего супруга. Соседи рассказывают, что в доме нашли и какое-то белое вещество в виде порошка. Но что это такое — сейчас выясняют следователи.
— Смерть журналистки и ее мужа не носила криминальный характер, следов насилия обнаружено не было, — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. — Чтобы установить точные причины гибели пары, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Результатов экспертизы пока нет.
Сейчас коллеги пересылают друг другу последние сообщения от Зои, вспоминают разговоры. Она нередко проявляла интерес к публикациям коллег из других изданий и даже делала замечания по тексту.
— Мы с ней общались только по такому поводу, — вспоминает одна из коллег. — Несколько недель назад она указала нам на какую-то неточность, мы поблагодарили за участие. А она в ответ прислала редкий довольно в использовании стикер «смерть с косой». Мне показалось это странным и общение больше не продолжалось.
После известия о смерти Зои Коноваловой в профессиональном сообществе Кубани предложили помочь материально ее семье. У 48-летней журналистки остались несовершеннолетняя дочь и взрослый сын. Помощь семье Зои Коноваловой уже оказал телеканал, где работала журналистка. От какой-либо финансовой поддержки сын Зои отказался, но сообщил, что его 15-летней сестре она понадобится. Однако пока сбор не открыт. Школьница жила с мамой, но в новогодние праздники ее не было дома. Кто будет воспитывать девочку и где она теперь будет жить, пока неизвестно.
Напомним, Зоя Коновалова — известная кубанская журналистка. Карьеру в медиа она начала в Москве. Трудилась в печатных изданиях и PR-структурах, работала корреспондентом на радиостанциях «Маяк» и «Юность». А в 2003-м перебралась в Краснодар.
Так она отвечала коллегам
На Кубани она вела эфиры на телеканалах ГТРК «Кубань» и «Екатеринодар», руководила редакцией новостей на «Первом Радио», возглавляла информационную дирекцию телекомпании «Кубань 24». Успела Зоя поработать и в «Комсомолке». На радио «КП» она вела новости, а потом ушла в отдел новостей портала «Юга. Ру». Была главным редактором издания «Живая Кубань». Последний год женщина возглавляла интернет-редакцию ГТРК «Кубань».
— У Зои было острое чувство справедливости, — рассказывает главный редактор «Комсомольской правды»-Кубань’Ольга Сухова. — Где-то около года она вела на радио «КП» выпуски новостей. Всегда въедливая, рассказывала нашим слушателям не только о важных новостях, но и находила место для человеческих историй. Она всегда отстаивала не только свои интересы, но и интересы слушателей. Боролась за каждого, старалась помочь всем. Сама Зоя Коновалова родилась в Мурманске, но похоронена будет в Подмосковье. Там же погребена и ее мать. Старший сын журналистки сообщил, что мать будут кремировать.
«Комсомолка» выражает соболезнования семье Зои Коноваловой.