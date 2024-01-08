Минчанка за восемь месяцев подарила мошенникам 200 тысяч рублей

Жительница Минска хотела заработать и вложила 200 тысяч рублей на бирже, а потом пошла в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Советское РУВД обратилась 51-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что нашла в интернете информацию о допзаработке на бирже, после чего связалась с трейдром. На протяжении восьми месяцев минчанка по указанию злоумышленников переводила деньги на определенные счета. В тот момент, когда она приняла решение вывести вложенные и заработанные деньги с электронного кошелька, ей сказали, что сделать это нет возможности и порекомендовали и далее вкладывать денежные средства. После этого жительница Минска обратилась в милицию.
«Сумма ущерба составила более 200 000 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Заведено уголовное дело по факту мошенничества.