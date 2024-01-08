Минчанка за восемь месяцев подарила мошенникам 200 тысяч рублей

В сообщении сказано, что в Советское РУВД обратилась 51-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она сообщила, что нашла в интернете информацию о допзаработке на бирже, после чего связалась с трейдром. На протяжении восьми месяцев минчанка по указанию злоумышленников переводила деньги на определенные счета. В тот момент, когда она приняла решение вывести вложенные и заработанные деньги с электронного кошелька, ей сказали, что сделать это нет возможности и порекомендовали и далее вкладывать денежные средства. После этого жительница Минска обратилась в милицию.