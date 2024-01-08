Арестовали арендатора кафе, взорвавшегося в Уральске

В Уральске ночью 4 января 2024 года разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа. На месте происшествия были найдены тела двух человек, пятеро были доставлены в больницу с различными травмами. Затем стало известно, что на месте взрыва спасатели нашли тело третьего погибшего.