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Продление каникул и временная остановка транспорта — решение комиссии по ЧС Кишинева

Мэр Кишинева сообщил о решениях муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Зимние каникулы в школах Кишинева продлены до четверга, 11 января. Такое решение приняла муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Также временно не будут работать государственные учреждения, находящиеся в столице, за исключением тех, которые участвуют в расчистке снега и гололеда, медицинских учреждений и служб экстренной помощи.

«Из-за того, что многие улицы приходится очищать от снегу уже в третий раз, было принято решение о временной остановке до 16.00 общественного транспорта, исключение составляют технические службы», — написал Чебан в соцсети.

Комиссия по ЧС Кишинева продолжит работу и будет следить за обстановкой в городе далее.

образование