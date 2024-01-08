Продление каникул и временная остановка транспорта — решение комиссии по ЧС Кишинева

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Зимние каникулы в школах Кишинева продлены до четверга, 11 января. Такое решение приняла муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр столицы Ион Чебан.
Также временно не будут работать государственные учреждения, находящиеся в столице, за исключением тех, которые участвуют в расчистке снега и гололеда, медицинских учреждений и служб экстренной помощи.
«Из-за того, что многие улицы приходится очищать от снегу уже в третий раз, было принято решение о временной остановке до 16.00 общественного транспорта, исключение составляют технические службы», — написал Чебан в соцсети.
Комиссия по ЧС Кишинева продолжит работу и будет следить за обстановкой в городе далее.