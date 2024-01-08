Двойное убийство в Талдыкоргане: подозреваемый объявлен в розыск

В распространяемом сообщении сказано, что полиция области разыскивает Игоря Балана 1980 года рождения.
«Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления (убийство), зарегистрированного 5 января 2024 года в Талдыкоргане».
Также названы особые приметы: на шее слева имеется татуировка в виде «скорпиона», на одной из рук отсутствует палец.
«Всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: (8−7282) 60−80−66, (8−747−431−31−33, 8−778−654−86−86) либо “102”.Пресс-служба полиции Жетысуской области.
Ранее в соцсетях появилась информация, что тела двух человек обнаружили в одном из частных домов в Талдыкоргане.