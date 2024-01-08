Двойное убийство в Талдыкоргане: подозреваемый объявлен в розыск

8 января 2024 года в пресс-службе полиции Жетысуской области заявили Zakon.kz, что подозреваемый в жестоком убийстве двух человек в Талдыкоргане объявлен в розыск.