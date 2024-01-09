В Красноярском крае «Лексус» столкнулся с фурой. Погибла девушка-водитель (видео)

По предварительной информации, 8 января, на 256 км автодороги Р-257 «Енисей» водитель грузового автомобиля с прицепом двигался со стороны Красноярска в сторону Абакана. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом». В результате водитель иномарки — 25-летняя девушка — погибла на месте. 19-летняя пассажирка и 3-летний ребенок получили травмы, их доставили в больницу.