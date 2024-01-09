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В Красноярском крае «Лексус» столкнулся с фурой. Погибла девушка-водитель (видео)

В Новоселовском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, 8 января, на 256 км автодороги Р-257 «Енисей» водитель грузового автомобиля с прицепом двигался со стороны Красноярска в сторону Абакана. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом». В результате водитель иномарки — 25-летняя девушка — погибла на месте. 19-летняя пассажирка и 3-летний ребенок получили травмы, их доставили в больницу.

Установлено, что ребенок в автомобиле находился в детском автокресле.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Движение на данном участке дороги ограничено, осуществляется реверсивно. Сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд транспортных средств по одной полосе.