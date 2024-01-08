Найдено тело пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане девочки

Напомним, информация об исчезновении 14-летней девочки появилась в соцсетях в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что ребенок не ходил в школу целую четверть. Тревогу забили родственники. Мать пропавшей сначала говорила, что дочь перевели в другую школу, затем, что она уехала к бабушке в Россию. Однако там ее не оказалось. Позже появились сообщения, что женщину задержали по подозрению в убийстве. Также отчим школьницы опубликовал видеообращение в Сети.