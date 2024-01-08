Найдено тело пропавшей при странных обстоятельствах в Талдыкоргане девочки

Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицейским области Жетісу удалось найти тело пропавшей 14-летней школьницы. Поисковые группы из полицейских, военнослужащих и волонтеров обнаружили захоронение в горной местности за городом Текели. Полиция продолжает работать на месте.
В ДП региона добавили, что информация об исчезновении 14-летней девочки к полицейским Талдыкоргана поступила 28 декабря. Выяснилось, что подросток не посещает занятия с начала ноября. Инициировав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские выдвинули версию, что пропавшая могла стать жертвой преступления. По факту возбудили уголовное дело, предусмотренное ст. 99 УК РК (Убийство).
Напомним, информация об исчезновении 14-летней девочки появилась в соцсетях в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что ребенок не ходил в школу целую четверть. Тревогу забили родственники. Мать пропавшей сначала говорила, что дочь перевели в другую школу, затем, что она уехала к бабушке в Россию. Однако там ее не оказалось. Позже появились сообщения, что женщину задержали по подозрению в убийстве. Также отчим школьницы опубликовал видеообращение в Сети.
Он заявил о нарушениях в ходе расследования, однако в ДП области Жетісу обвинения опровергли. В ведомстве пояснили, что в итоге по подозрению в исчезновении 14-летней девочки были задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим. Доводы подозреваемых о недозволенных методах следствия не подтвердились.