Количество попавших в массовое ДТП в Новгородской области авто возросло до 50

«На М11 “Нева” (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие», — написал глава области, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.
По словам Никитина, экстренные службы развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новгородской области около 30 автомобилей столкнулись на трассе «Нева». В результате погибло четыре человека, в том числе ребёнок.