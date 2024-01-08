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Количество попавших в массовое ДТП в Новгородской области авто возросло до 50

Количество автомобилей, попавших в массовое ДТП в Новгородской области, в котором погибло четыре человека, возросло до 50. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Никитин.
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Источник: РИА "Новости"

«На М11 “Нева” (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают всё возможное содействие», — написал глава области, подчеркнув, что держит ситуацию на личном контроле.

По словам Никитина, экстренные службы развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новгородской области около 30 автомобилей столкнулись на трассе «Нева». В результате погибло четыре человека, в том числе ребёнок.