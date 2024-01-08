Семь детей попали в больницу из-за петард в Алматы. Один может остаться без глаза

«Кроме травмы кисти, у них был ожог. В течение часа мы командой бригады хирургов экстренно оказали помощь по восстановлению первого и четвертого пальцев. На сегодняшний день состояние у детей удовлетворительное, функция конечностей восстановлена, кровообращение не нарушено. Троим еще предстоит реконструктивная операция в будущем, в течение месяца-двух. Полное восстановление — в течение трех месяцев», — отметил заведующий приемным отделением Центра детской неотложной медпомощи города Алматы Мейржан Курманалиев.
4 января игры с новогодними хлопушками довели до больничных коек сразу троих друзей. Вместе они разобрали несработавшую петарду, после чего подожгли ее.
В итоге все сильно повредили руки. Кисти пришлось собирать буквально по лоскутам, говорят медики. Один пациент может остаться без глаза.
Всего в Алматы с середины декабря с ранениями от фейерверков обратилось к врачам девять несовершеннолетних, семь из них были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что В Актюбинской области в глазную клинику обратился 15-летний подросток, который, играя во дворе дома, взрывал бомбочки (хлопушки) и поранил глаз.