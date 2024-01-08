Семь детей попали в больницу из-за петард в Алматы. Один может остаться без глаза

В Алматы трое подростков получили серьезные травмы, когда запускали фейерверк. Двоим из них накануне сделали операции. Сейчас им уже лучше. А вот третий рискует потерять зрение. Вместе с ними в больнице лежит еще один несовершеннолетний с похожими ранениями, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ktk.kz.