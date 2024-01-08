Бассейны и водопады. Посмотрите, во что превратились жилые дома в Петербурге из-за массовых прорывов труб

В Колпино, на Заводском проспекте, 36, корпус 1, на техническом этаже прорвало общедомовую трубу, которая питает дом с 10-го по 15-й этаж. «Коммунальные службы сегодня бросили всё и отказываются устранять. Такая авария в этом доме уже была несколько лет назад, она испортила тогда новый грузовой лифт, который до сих пор работает с перебоями», — пояснил один из жильцов. Он предположил, что трубу прорвало из-за того, что она не была утеплена к зиме.