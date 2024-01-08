Бассейны и водопады. Посмотрите, во что превратились жилые дома в Петербурге из-за массовых прорывов труб

В Петербурге 8 января как минимум в шести домах разорвало трубы и затопило подвальные помещения. Кроме двух домов на Белорусской улице ЧП случились на Московском шоссе, проспектах Народного Ополчения и Обуховской Обороны, а также на Заводском проспекте в Колпино.
О «дожде» с потолков и «бассейнах» в подвалах в течение дня 8 сообщают читатели «Фонтанки» и горожане в соцсетях.
На Московском шоссе, 3, корпус 5, в жилом комплексе водой затопило паркинг и первый этаж. В результате в лифтовом холле обвалился потолок.
По словам жительницы дома Анастасии, управляющая компания не починила неработающую входную дверь в подъезд — и причина прорыва в этом. «Труба промерзла, оттаяла, и прорвало ее», — рассказала женщина.
Бассейн с горячей водой в парадной № 7 в результате прорыва образовался в доме 287/2 по проспекту Обуховской Обороны. Как рассказала жительница Анна, прибывшая аварийная служба отключила весь дом от горячей воды и отопления. «Дата включения в 23:50, по факту не раньше, чем завтра», — уверена она.
Анна добавила, что, когда жильцы попытались пожаловаться на ситуацию на странице губернатора Александра Беглова в «ВКонтакте», они попали в круг ограниченных лиц.
В Колпино, на Заводском проспекте, 36, корпус 1, на техническом этаже прорвало общедомовую трубу, которая питает дом с 10-го по 15-й этаж. «Коммунальные службы сегодня бросили всё и отказываются устранять. Такая авария в этом доме уже была несколько лет назад, она испортила тогда новый грузовой лифт, который до сих пор работает с перебоями», — пояснил один из жильцов. Он предположил, что трубу прорвало из-за того, что она не была утеплена к зиме.
На проспекте Народного Ополчения в одной из парадных дома 85 прорвало трубу с кипятком, который затопил выход из парадной.
«Фонтанка» показывала прорывы труб и потопы сразу в двух домах на Белорусской улице.
После продолжительных морозов под −30 в последний выходной новогодних каникул в городе стало значительно теплее — уже утром было около 7 градусов мороза. В ближайшие дни Петербург и вовсе ждет оттепель.