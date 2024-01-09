В Павлодаре сгорел мясной магазин

«В 4 часа утра на пульт “101” поступило телефонное сообщение о возгорании помещения по адресу Ёлгина, 113. К месту пожара были направлены силы и средства пожарных подразделений по повышенному рангу сложности. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на втором этаже, а также на кровле здания магазина», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.