Мэрия Казани сообщила о канале с угрозами в адрес школ, торговых центров и других общественных мест города. Информацию о нем отправили в правоохранительные органы. После проверки оказалось, что сообщения в этом канале фейковые.
К слову, подобные телеграм-каналы были замечены сразу в нескольких регионах России, их цель — дестабилизировать обстановку и посеять панику. Сейчас эти каналы уже недоступны, их авторы, по предварительной информации, находятся за пределами России.
В мэрии Казани в подобных ситуациях посоветовали сохранять спокойствие, обращаться в ответственные структуры за подтверждением и не распространять непроверенную информацию.
Ранее мы сообщали, что в Казани сразу несколько школ получили сообщения о минировании.