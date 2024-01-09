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Главу «Алматы Тазалык» подозревают в получении взятки

Антикоррупционная служба по Алматы заявила о проведении досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык», сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Как отмечено в сообщении за 9 января 2024 года, его подозревают в получении взятки в значительном размере 2,7 миллионов тенге от представителя подрядной организации.

«Сумма предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство».

Пресс-служба Антикора

Также отмечено, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

«Следствие продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит».

Пресс-служба Антикора

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.